Amerikaans toptalent is duidelijk: "Binnen 15 jaar wil ik de beste speler ooit zijn in het basketbal"

Het seizoen is nog niet ten einde, maar binnenkort staat de NBA Draft opnieuw op het programma. De Amerikaanse ploegen krijgen dus de kans om jonge basketbalsterren volgend seizoen een kans te geven.

Een populaire speler die wel eens de eerste pick in de draft zou kunnen worden, is LaMelo Ball. Het is geen onbekende, want zijn broer, Lonzo, speelt al in de NBA. Hij was enkele jaren geleden de tweede pick in de draft en hij werd gekozen door de LA Lakers. Nu speelt hij bij de New Orleans Pelicans.

LaMelo Ball wordt, net zoals zijn broer, gezien als een enorm talent. Hij speelt op dit moment als een point guard in Australië, maar de New York Knicks zouden hem in de draft willen binnenhalen.

Het is algemeen geweten dat de familie Ball geen blad voor de mond neemt en ook LaMelo Ball doet dit niet. Zo heeft hij bij Christopher Riley van GQ verteld dat hij binnen 15 jaar de beste speler ooit wil zijn in het basketbal.