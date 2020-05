Stopzetting en geen winnaars dit jaar in twee Europese competities

Nationaal werd al besloten om de competitie stop te zetten vanwege het coronavirus. In Europees verband werd er nog geen beslissing genomen. Die is er nu wel genomen als het gaat over de EuroLeague en de EuroCup.

De EuroLeague Basketball, waar deze twee Europese bekers onder vallen, heeft beslist om de toernooien definitief stop te zetten. Aangezien het in de laatste fases gaat over een knock-outsysteem, worden er ook geen winnaars uitgeroepen. Volgens CEO Jordi Bertomeu van de EuroLeague Basketball was er geen andere keuze dan deze toernooien te annuleren. Vorig jaar werd de EuroLeague gewonnen door het Russische CSKA Moskou, dat in de finale het Turkse Anadolou Efes versloeg met 91-83. De EuroCup kwam in 2019 op het palmares van het Spaanse Valencia, dat zijn finaleserie tegen het Duitse Alba Berlin won met 2-1.