FIBA komt met richtlijnen voor heropstarten competities

De internationale basketfederatie FIBA heeft een plan opgesteld om de competities opnieuw te laten heropstarten. Dat zal gebeuren in verschillende fases.

"Tijdens de eerste fase is het aangeraden om individuele trainingen te organiseren met zo weinig mogelijk trainers", luidt het credo. Net zoals bij de andere teamsporten zal er vanaf dan in kleine groepen getraind kunnen worden met de regels van social distancing in acht genomen.

In de laatste fase mogen er opnieuw groepstrainingen plaatsvinden. "Maar de kans is groot dat de autoriteiten publiek nog even zullen verbieden", zegt de FIBA.

De FiBA wil dat de nationale competities ook vooral nauw samenwerken met de lokale overheden om alles zo vlot mogelijk te laten verlopen. De richtlijnen zijn alvast een eerste stap richting heropstart van de NBA.

In België is de competitie definitief stopgezet en werd Oostende vroegtijdig uitgeroepen tot kampioen.