Luik heeft een nieuwe point-guard aangetrokken: 25-jarige Kroaat zal het team versterken

Luik eindigde dit seizoen op de laatste plaats in de Belgische competitie, maar volgend seizoen willen ze uiteraard beter doen. Ze zijn al bezig met inkomende transfers, want ze hebben de Kroaat Lovre Basic aangetrokken.

Lovre Basic komt over van Osijek, een ploeg uit zijn thuisland. De 25-jarige point-guard zit al lang in het basketbal, want volgens Het Nieuwsblad speelde hij van 2012 tot 2019 bij Zadar, ook een ploeg in zijn thuisland.

Luik wordt dus de eerste buitenlandse club voor Basic. De point-guard is 1m90 groot en was in Kroatië goed voor gemiddeld 13,6 punten en 8,6 assists per match.