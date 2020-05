Ploegen geven definitieve goedkeuring: twee Belgian Cats zijn er straks bij in WNBA

Indien de WNBA later dit jaar van start gaat, zal dat met twee Belgische speelsters zijn. Dat was eigenlijk ook al de verwachting, maar de ploegen moesten hun definitieve selecties nog bekendmaken. Dat is nu gebeurd en zorgde voor goed nieuws voor Emma Meesseman en Julie Allemand.

Zij zitten allebei in de selectie van hun respectievelijke ploegen. Voor Meesseman was dit echter slechts een formaliteit. Zij was vorig seizoen één van de steunpilaren in het team van de Washington Mystics, die kampioen werden. Washington gaat de titel dus verdedigen met Meesseman.

Voor Julie Allemand was het toch nog even uitkijken. Zij begint aan haar eerste seizoen in de Verenigde Staten bij Indiana Fever. De definitieve selectie van Indiana telt in totaal twaalf speelsters. Allemand is daarbij als enige uit Europa.

Het is wel nog altijd onduidelijk wanneer het WNBA-seizoen kan aanvatten. Recent werd er wel een amendement goedgekeurd waardoor buitenlandse topsporters opnieuw naar de VS kunnen reizen. Dat maakt de kans er groter op dat we dit jaar alsnog WNBA-matchen te zien krijgen.