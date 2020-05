Belgian Cats hebben een datum klaar voor het hervatten van de trainingen: dan willen ze een stage organiseren

De Belgian Cats willen binnenkort opnieuw met de trainingen beginnen. Ze denken eraan om van 6 tot 20 juli een stage te organiseren. Ze moeten wel toelating krijgen van de overheid en de veiligheidsraad omwille van het coronavirus.

De Belgian Cats willen de trainingen hervatten. Als het wordt toegestaan door de overheid en de veiligheidsraad, zullen ze een stage organiseren van 6 tot 20 juli. Dat hebben Philip Mestdagh, Emma Meesseman en Ann Wauters laten weten in een zoom-sessie met de Howest Hogeschool West-Vlaanderen.

De trainingen zullen dan wel uiteraard met de nodige maatregelen gebeuren. Zo zouden ze in vier groepjes van zes personen willen trainen. De groepjes zouden ook niet op dezelfde locatie trainen. Emma Meesseman en Julie Allemand zouden er dan niet bij zijn, want die zullen zich moeten voorbereiden op een nieuw seizoen in de WNBA.