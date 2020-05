Kobe Bryant pas volgend jaar in de "Hall of Fame": inhuldiging uitgesteld door coronavirus

Kobe Bryant werd normaal gezien dit jaar officieel opgenomen in de "Hall of Fame", maar de inhuldiging gaat voorlopig niet door. Het coronavirus strooide namelijk roet in het eten. Daarom zal de ceremonie pas volgend jaar doorgaan.

De overleden basketballegende Kobe Bryant zal pas volgend jaar officieel opgenomen worden in de "Hall of Fame". Volgens Sporza is er door de coronacrisis besloten om de ceremonie met een jaar uit te stellen. Er zullen heel wat mooie namen een plek krijgen in de "Hall of Fame". Het gaat om de "Class of 2020" . Kobe Bryant krijgt daarbij gezelschap van onder meer Tim Duncan en Kevin Garnett.