Een volgende criticaster van 'The Last Dance' en NBA-speler doet mee aan protest na dood van George Floyd

Vooral nieuws uit de rand van het basketbal uit Amerika. Zo blijft de kritiek maar aanzwengelen op 'The Last Dance', de documentaire over Michael Jordan en de Chicago Bulls. Deze keer komt er kritiek van Kendrick Perkins. Ook is de NBA-gemeenschap begaan met de dood van George Floyd.

Nadat eerder Scottie Pippen en Horace Grant zich negatief hadden uitgelaten over 'The Last Dance', doet nu Kendrick Perkins dat. Perkins werd in 2008 kampioen met Boston en is nu analist. "Ik ben blij dat Michael Jordan mijn beste speler aller tijden niet is. Hij heeft gelogen. The Last Dance dient om van hem een superheld te maken en van al de rest slechteriken."

Wat er ook van zij, er zijn momenteel wel ergere dingen aan de hand in de Verenigde Staten. Nadat met George Floyd een zwarte man het leven liet nadat een agent op hem ging zitten tijdens een hardhandige arrestatie, is er hevig protest losgebroken. Eerst enkel in Minneapolis, maar intussen is het verspreid over het hele land.

WEL VREEDZAAM PROTEST IN ATLANTA

Ook Jaylen Brown, huidig speler van de Boston Celtics, heeft in Atlanta meegedaan aan zo'n protest. Daar zou het wel vreedzaam verlopen zijn. Op andere plaatsen gaat het echter over tot criminaliteit, met het plunderen van winkels en het in brand steken van gebouwen.