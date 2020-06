🎥 Ex-NBA-speler laat zich van zijn slechtste kant zien: hij heeft een man bij elkaar geschopt

J.R. Smith heeft zich van zijn slechtste kant laten zien. De ex-NBA-kampioen heeft een man bij elkaar geschopt die de ruit van zijn wagen had kapotgemaakt. Er zijn beelden van het incident.

Volgens Het Nieuwsblad is J.R. Smith over de rooie gegaan. De ex-NBA-kampioen zag namelijk hoe een man de ruit van zijn wagen had gebroken en daardoor ging de 34-jarige Amerikaan vol in de aanval.

De ruit werd gebroken na een protest omwille van de dood van George Floyd, de zwarte man die is overleden door een blanke agent. Bekijk hieronder de beelden van het incident met J.R. Smith.