Kangoeroes Basket Mechelen haalt Amerikaanse forward binnen voor volgend seizoen

Kangoeroes Basket Mechelen is aan drukke transferperiode bezig. Ze tonen heel wat ambitie, want met Jonas Foerts, Domien Loubry en Trevor Thompson haalde de club al enkele mooie namen binnen.

Nu komt er nog een speler bij, want vanaf volgend seizoen zal ook Kameron Edwards voor de ploeg spelen. De Amerikaanse forward komt volgens het Nieuwsblad over van college Pepperdine Waves in de VS.

Daar was Edwards goed voor gemiddeld 16,2 punten en 7,4 rebounds per wedstrijd. Met de komst van de Amerikaan zou de selectie voor volgend seizoen ook rond zijn Als alles volgens plan verloopt, zal het nieuwe seizoen op 3 oktober starten.