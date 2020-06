Ook Michael Jordan en weduwe Kobe Bryant mengen zich in racismedebat George Floyd

In Amerika staat het land net niet helemaal in lichterlaaie na de dood van George Floyd. De zwarte Amerikaan overleed na hardhandig optreden van de politie. Zelfs Michael Jordan, die zich normaal gezien niet uitlaat over zulke dingen, mengt zich nu in het debat.





