NBA-coach haalt uit naar Donald Trump: "Hij is nu eenmaal wie hij is: een gestoorde idioot"

Gregg Popovich heeft uitgehaald naar Donald Trump. Hij vindt het niet kunnen hoe de president van de Verenigde Staten omgaat met de protesten rond de dood van George Floyd. Zo vindt hij de president zelfs gestoord.

Het interview met Popovich staat te lezen bij Sporza. "Het is ongelooflijk. Het draait altijd om hem en het bewijst hoe gestoord hij is. Hij denkt alleen aan zichzelf en hoe hij er iets bij kan winnen. Het is nooit anders geweest", aldus de coach van de San Antonio Spurs.

Volgens Popovich zal Trump niet naar voor treden. "We hebben zo'n president nodig, maar hij spreekt liever voor de kleine groep gekken die naar hem luisteren. Hij is gewoon een gestoorde idioot", is Popovich duidelijk.