Belgian Cat Antonia Delaere in Frankrijk verkozen tot beste speelster op haar positie

Antonia Delaere draagt telkens haar steentje bij wanneer ze het shirt van de nationale ploeg aan trekt en ook bij haar club is ze een erg gewaardeerde speelster. Delaere is actief in Nantes. Ze is verkozen tot beste Forward uit de Franse competitie.

Delaere heeft haar eerste seizoen in het buitenland achter de rug en heeft getoond dat ze die stap echt wel aan kon. Bij Nantes liet de Antwerpse een gemiddelde optekenen van 14 punten, 4 rebounds en 4 assists. Ligue Fémine de Basket Fans heeft nu een referendum georganiseerd om de awards te kunnen uitdelen. De basketfans in Frankrijk zien Delaere duidelijk graag in actie: ze staat er op de lijst van twintig beste speelster. Op haar positie is ze zelfs al de beste, want ze werd dus uitgeroepen tot beste Forward in Frankrijk. Volgend seizoen komt Delaere niet meer uit voor Nantes, maar gezien haar prestaties zou er belangstelling genoeg moeten zijn.