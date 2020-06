EK 3X3 basketbal uitgesteld, maar het zal wellicht nog steeds dit jaar doorgaan in Antwerpen

Normaal gezien ging het EK 3X3 basketbal in juni door in Antwerpen, maar het coronavirus strooide roet in het eten. Toch hoopt Basketbal Vlaanderen dat ze dit toernooi nog later op het jaar kunnen laten doorgaan.

Nick Celis, Anthony Chada en Thierry Mariën horen bij de Belgian Lions 3X3-ploeg en zij hebben het doel om zich nog te plaatsen voor de Olympische Spelen in Tokio. Het EK 3X3 basketbal zou al een mooie test zijn, maar het toernooi gaat eind juni niet door vanwege het coronavirus. Toch hoopt Basketbal Vlaanderen het toernooi binnen enkele maanden te kunnen organiseren. Volgens Het Nieuwsblad zouden ze het toernooi op 25, 26 en 27 september willen laten plaatsvinden. De overheid zal de beslissing nemen.