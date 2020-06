NBA zal opnieuw van start gaan op 31 juli in Disney World

De NBA ligt al sinds maart stil, maar nu is er toch zicht op een heropstart. Het is nog wel even wachten, maar vanaf 31 juli zal het seizoen weer van start gaan.

Dat liet NBA-commisaris Adam Silver weten. Hij werkte samen met de eigenaars van de NBA-clubs aan een scenario om de competitie weer op te starten. Vanaf 31 juli starten de huidige play-offteams opnieuw, samen met de New Orleans Pelicans, Portland Trail Blazers, Sacramento Kings, San Antonio Spurs, Phoenix Suns en Washington Wizards. Zowat de 22 beste teams van de NBA. Eerst zullen er nog enkele resterende wedstrijden van het seizoen afgewerkt worden. Daarna volgen barrages. Teams die minder dan zes zeges verwijders zijn van de achtste plek in elke conference zullen aan deze barrages deelnemen. Na de barrages volgen de play-offs. De zevende en laatste finalewedstrijd staat gepland voor 12 oktober. De locatie voor de herstart bevindt zich in Orlando. De NBA-teams zullen hun wedstrijden afwerken in het Disney-complex. Alle wedstrijden zullen plaatsvinden achter gesloten deuren.