Sam Van Rossom zag ongebruikelijke taferelen tijdens trainingen in lockdown: "De club nam een voltijdse balontsmetter aan"

Sam Van Rossom bracht samen met zijn vriendin, Belgian cat Jana Raman, de lockdown door in Valencia. De twee spelen voor Valencia en hebben ondertussen de trainingen hervat.

Het stadion is op wandelafstand van waar Van Rossom woont, maar de Spaanse club steekt al haar spelers in een hotel. "Het is toch apart. Niet alleen wij, maar ook alle andere spelers, staff en coaches van de competitie zitten in hetzelfde hotel. En iedereen heeft een aparte kamer."

Van Rossom werkt binnenkort zijn wedstrijden af in de hypermoderne tempel van Valencia. Bij de club werd er dan ook alles aan gedaan om alles veilig te laten verlopen. "Het is bizar, elke speler had gewoon zijn eigen enorme kleedkamer. Iedere speler kreeg ook per twee een eigen veld. Dan trainde de een op de ene helft, en de andere op de andere helft."

Ondertussen zijn de normale trainingen weer hervat en trainen Van Rossom en zijn ploegmaats weer voluit én met contact.

Van Rossom beschikt, net als zijn vriendin, over een aflopend contract bij Valencia. Zijn vriendin ziet hij al terugkeren naar België, volgt Van Rossom gauw haar spoor? "Ik hoop van niet. Ik ben hier gelukkig en wil hier graag blijven. Na de competitie gaan we rond de tafel zitten."