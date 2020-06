Spirou Charleroi heeft met 34-jarige Deen een nieuwe point-guard beet

Spirou Charleroi heeft een nieuwe point-guard binnengehaald voor volgend seizoen. Het gaat om de 34-jarige Deen Adama Darboe. Hij komt over van Bakken Bears en hij tekende een contract voor één seizoen.

Spirou Charleroi was nog op zoek naar versterking en heeft die nu ook gevonden. De 34-jarige point-guard Adama Darboe komt over van Bakken Bears. Hij kent de Belgische club, want volgens Het Nieuwsblad speelden ze tegen elkaar in de voorbije twee Europese campagnes.

Hij toonde zich tegen Spirou Charleroi, want in de laatste wedstrijden was hij goed voor 17 en 18 punten. Darboe heeft een contract getekend voor één seizoen.