Telenet Antwerp Giants wed op meerdere paarden en heeft een aanvraag ingediend voor de EuroCup

Het is nog niet duidelijk in welke Europese competitie de Giants aan het werk zullen zijn volgend seizoen. De club is al zeker van een plaats in de Europe Cup, maar ze hebben ook een aanvraag ingediend bij de Champions League en de hoger aangeschreven EuroCup.

De Antwerp Giants wedden op meerdere paarden voor een Europese competitie volgend seizoen. De club is al zeker van een deelname aan de Europe Cup, maar ze willen ook deelnemen aan de Champions League de hoger aangeschreven EuroCup. "We stonden derde op het moment dat de competitie werd stopgezet, maar we hebben wel een aanvraag ingediend als bekerwinnaar bij de Champions League. Daarnaast hebben we een applicatie ingediend voor de EuroCup. In de loop van de maand krijgen we meer informatie", aldus Telenet Giants Antwerp op de officiële website.