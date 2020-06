Michael Jordan nu ook viskampioen? NBA-legende slaat vis van 200 kg aan de haak

Een carrière in het honkbal draaide niet zo goed uit, maar nu heeft Michael Jordan misschien toch nog een talent ontdekt voor een andere sport. De oud-basketbalspeler sloeg tijdens een toernooi in North Carolina namelijk een vis van 200 kg aan de haak.

Daarmee kwamen Michael Jordan en zijn team op een verdienstelijke zesde plek te staan in het klassement. De eerste plaats ging naar het team dat een vis ving van maar liefst 224 kg.

Jordan was zelf onder de indruk. Dat valt te zien in onderstaand filmpje, waarin hij zelf het monster op beeld probeert te nemen.

Michael Jordan and his crew caught a 442-pound marlin during a fishing tournament 🎣



