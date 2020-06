BeNeLeague komt steeds dichterbij: seizoen 2021-2022 is het streefdoel

Terwijl in het voetbal de plannen om een BeNeLeague op te richten door de coronacrisis in de koelkast werden gezet, zijn deze meer dan ooit concreet in het basketbal.

In totaal gaan 32 mensen uit de liga's en de clubs, verdeeld over 8 werkgroepen, de komende maanden aan de slag. De Belgische profliga geeft meer info over de plannen. Sportief "Op sportief vlak zal onder andere de competitieformule gefinaliseerd worden met een bijhorende kalender. Reglementair moet naast een sportief en disciplinair reglement een kader geschetst worden over de toetredingsvoorwaarden. Ook op het vlak van arbitrage moet de werking binnen de twee landen zo goed mogelijk op elkaar afgestemd worden." Commercieel "Een BeNeLeague betekent ook dat er op media- en commercieel vlak een nieuw product gecreëerd moet worden. Deze twee werkgroepen zullen dan ook - samen met de sportieve werkgroep - vooral geactiveerd worden aan het begin van het proces. Zo kunnen we voor de media en partners zo snel mogelijk een duidelijk beeld schetsen en de volgende stappen zetten." "De werkgroepen die zich bezighouden met de financiering van de competitie, evenals het organisatiemodel, zullen grotendeels met input van de andere werkgroepen de activiteiten vervolledigen." Streefdatum "Oktober 2020 geldt als streefdatum voor het finale besluit om vanaf seizoen 2021-2022 te starten met de BeNeLeague." OFFICIAL "Working Groups BeNeLeague tip off" 👉🏽https://t.co/OoAH9Csw0d pic.twitter.com/SF6w8bFzUs — EuroMillions Basketball League (@EuroMillionsBL) June 11, 2020