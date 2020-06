Jong talent verlaat Hubo Limburg United: "Tijd voor een nieuwe stap in zijn carrière"

Slecht nieuws voor Hubo Limburg United. Het jonge talent Nathan Kuta heeft namelijk zelf beslist om de ploeg te verlaten. De 20-jarige Kuta is naar eigen zeggen toe aan een nieuwe uitdaging in zijn carrière.

Hubo Limburg United heeft het nieuws laten weten in een persbericht. "Nathan Kuta heeft beslist dat hij klaar is voor een nieuwe stap in zijn carrière. Het is jammer, omdat we vorig jaar een overeenkomst van drie jaar met hem hadden afgesloten, maar we gaan niemand tegen onze wil houden", aldus de club in het persbericht.

"Er is een overeenkomst gekomen en het vertrek ligt dus vast. We willen Nathan bedanken voor zijn inzet de voorbije jaren en we wensen hem veel succes toe in zijn ongetwijfeld succesvolle carrière.", staat te lezen bij TV Limburg.