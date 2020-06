Belgian Lion Ismael Bako verlengt zijn contract bij ASVEL

Ismael Bako en zijn ploeg LDLC ASVEL hebben een overeenkomst gevonden over een contractverlenging.

Bako kwam vorig seizoen over van Antwerp Giants en tekende een contract voor twee jaar bij de Turkse club. Na een seizoen zijn beide partijen overeengekomen om er nog een derde seizoen bij te doen, waardoor Bako nu onder contract ligt tot 2022.

Bako kwam dit seizoen tot gemiddeld 3,8 punten, 2,1 rebounds en 1,0 blocks per match in 24 wedstrijden in de Turkish Airlines EuroLeague.

Bako was daarvoor actief voor Leuven Bears en Antwerp Giants, waarmee hij in 2019 de Belgische beker won.