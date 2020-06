Dan toch geen herstart NBA? "Spelers opgeroepen om idee te boycotten"

Zal de NBA hervatten vanuit Disney World of niet? Die vraag wordt nu luidop gesteld. Als het van Kyle Irving afhangt alleszins niet.

Tijdens een videovergadering met meer dan 80 NBA-spelers zou Irving zijn collega's hebben opgeroepen om een herstart te boycotten. Als protest tegen racisme weigert hij te spelen.

"Ik heb genoeg van het systematische racisme en al die onzin. Dit zaakje stinkt, ik wil alles opgeven voor een sociale hervorming. Maar in Orlando spelen? Dat plan steun ik niet", zou Irving gezegd hebben volgens The Athletic.

Irving is alleszins niet zomaar iemand in de NBA. In 2012 werd hij Rookie of the Year en in 2016 won hij de NBA met de Cleveland Cavaliers. Ondertussen speelt hij voor de Brooklyn Nets