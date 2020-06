Antwerp Giants worden op hun wenken bediend en doen mee in op één na grootste Europese toernooi

Bij de Antwerp Giants wrijven ze zich in de handen. Het won als enige Belgische ploeg dit seizoen een prijs op het terrein met de bekerwinst, maar kon door het plotse stopzetten van de competitie geen gooi doen naar de titel. Toch mogen de Giants naar de EuroCup.

Antwerp ging sowieso dus Europees spelen en was voorzien voor deelname aan de FIBA Europe Cup. In de Sinjorenstad vonden ze dat ze recht hadden op meer. Bijgevolg deed Antwerp een aanvraag om een wildcard te krijgen voor de EuroCup.

De FiBA Europe Cup is de vierde grootste Europese competitie in het basketbal en de EuroCup het tweede grootste. Dat is dus wel een beduidend verschil. De Euroleague, organisator van de EuroCup, heeft nu effectief een wildcard uitgedeeld aan Antwerp.

Wat mogelijk in het voordeel gespeeld heeft van de Giants, is dat hun uitstekende parcours in de Champions League vorig jaar. Dat is in het basket het derde grootste Europese toernooi. Antwerp bereikte in 2019 de Final Four van de Champions League en eindigde derde.