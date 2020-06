WNBA heeft datum voor heropstart vastgelegd

Niet alleen de NBA, maar ook de WNBA staat op het punt weer op te starten. Of ze hebben toch alvast een datum in gedachten.

Officieel is het allemaal nog niet, maar het voorstel ligt wel op tafel. Op 24 juli zou de WNBA opnieuw opstarten. Er worden nog 22 speeldagen afgewerkt, waarna er play-offs volgen.

Over de format van die play-offs moet nog onderhandeld worden, terwijl er ook nog bepaald moet worden of de speelsters nog een volledig salaris uitbetaald krijgen. Normaal gezien worden er 36 speeldagen afgewerkt, maar dat aantal wordt dus flink gereduceerd.

Wat wel zeker is, is dat Emma Meesseman haar titel met de Mystics dit seizoen mag verdedigen. Zij is samen met Julie Allemand de enige Belgian Cat in de WNBA dit seizoen.

Allemand en Meesseman zullen samen met alle andere teams kamp opslaan in Florida, waar een tijdelijke uitvalsbasis wordt opgezet.