Giants-assistent Oveneke traint Antwerpse talenten tijdens technische werkloosheid

Hoewel Randy Oveneke nog tot 1 juli technisch werkloos is, traint hij op buitenpleintjes al wel jongeren van de Antwerp Giants. "Ik kan gewoon niet stilzitten", klinkt het.

"Bij de uibraak van het coronavirus, was de gezondheid van mijn familie en vrienden het belangrijkste", steekt Oveneke van wal bij GVA. "Maar na een tijdje werd ik het toch wat beu. Wanneer de overheid de goedkeuring gaf, ben ik naar buiten gegaan om daar wat training te geven aan jonge talenten. Dat doe ik nu driemaal per week, op een steenworp van het trainingscentrum in Merksem", klinkt het.

Wél trainingen binnen

Oveneke moet buiten trainen met de jongeren, maar Steve Cornelis van de U21 kan met zijn team wel de zaal in. "Zij hebben geen profcontract en mogen daardoor indoor wel trainen", is de uitleg van de T2 van de Giants. "Maar je moet sowieso met veel rekening houden. Elke speler moet een eigen bal meebrengen bijvoorbeeld. Anders krijg je er een van de club en mag je hem bijhouden tot na deze periode."