Julie Vanloo is opnieuw een Belgian Cat: "Excuses? Niets verkeerd gezegd"

Julia Vanloo was de grote afwezige op het kwalificatie van de Belgian Cats, waarom werd niemand. Maar op zomerstage in juli zal ze er wel bij zijn.

"Dat heeft me wel pijn gedaan", zegt Vanloo bij Sporza. "De nationale ploeg ligt me nauw aan het hart. Maar ik heb met de bondscoach gepraat en we hebben alles uitgeklaard. We waren niet kwaad op elkaar en er zijn ook geen verkeerde dingen gezegd", aldus Vanloo.

Maar wat er dan wel gebeurd is waardoor de West-Vlaamse niet geselecteerd werd, wil ze niet kwijt. "Er zijn geen verontschuldigingen geweest, we gaan er nu gewoon voor met een nieuwe start. Het is nu aan mij om opnieuw te bewijzen dat ik mijn plaats heb in de groep. Philip Mestdagh is sinds mijn 8e mijn trainer, hij kent me door en door. De anderen zullen ook wel blij zijn dat ik terug ben", besluit ze.