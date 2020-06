NBA-draft heeft zijn datum: dit najaar maken de jonge talenten hun intrede in 's werelds grootste competitie

De NBA-draft is elk jaar weer één van de gebeurtenissen om naar uit te kijken, omdat dan weer een hoop jong talent de stap zet naar het grotere werk. Door het coronavirus moest er voor de draft van dit jaar nog een datum gevonden worden. Die is er nu.

De draft zal plaatsvinden op 16 oktober. Dat melden verschillende Amerikaanse media. Die datum is wel nog niet officieel, want dat kan pas wanneer er een akkoord is tussen de NBA en de spelersvakbonden over de onderhandelingsregels voor contracten en de onderbreking van het seizoen.

Maar waarschijnlijk zal het dus wel die 16de oktober worden. Normaal gaat de draft al in de maand juni door. Dat was ook dit jaar het plan, want de draft stond op 25 juni op het programma in het Barclays Center van de Brooklyn Nets. Door de uitbraak van het coronavirus was dat niet haalbaar.

WIE TREEDT IN VOETSPOREN WILLIAMSON?

Vorig jaar was Zion Williamson de eerste speler die gedraft werd door de New Orleans Hornets. Afwachten welk groot talent dit jaar als eerste aangetrokken zal worden door een NBA-team.