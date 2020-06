Belgian Cat gaat in Spanje aan de slag

Serena-Lynn Geldof, een Belgische international in het basketbal, gaat bij AE Sedis Basquet in Spanje aan de slag. Ze verlaat zo ons land, want ze was het voorbije seizoen aan de slag bij BC Namur.

Serena-Lynn Geldof gaat haar geluk beproeven in het buitenland. De 23-jarige center verlaat BC Namur en gaat volgens Het Nieuwsblad in Spanje aan de slag bij AE Sedis Basquet. Deze club is actief in Catalonië. In het verleden speelde de Belgian Cat voor Sint-Katelijne Waver, Kangeroes Boom en het universiteitsteam van Miami. Het is niet duidelijk voor hoeveel seizoenen Geldof een contract heeft getekend.