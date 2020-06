Allemand vertrekt richting Florida voor heropstart WNBA: "Als ik er op de bank zit, dan is het maar zo"

Julie Allemand stapt vandaag het vliegtuig op richting Florida. Daar gaat de playmaker bij Indiana Fever beginnen aan haar WNBA-carrière.

Allemand zat net zoals iedereen de laatste weken in lockdown en zal bij aankomst in de Verenigde Staten ook meteen in quarantaine geplaatst worden. "Ik heb voor de zekerheid al heel wat sudoku's en kruiswoordraadsels bij om de tijd te doden. En een cursus Engels", geeft Allemand aan in Het Laatste Nieuws.

Voor Allemand lonkt het begin van een waanzinnig avontuur, al zal ze dat wel moeten ervaren zonder fans. "Het zal raar zijn om in lege stadions te spelen, ook al zouden er geluidsopnames afspelen tijdens de wedstrijd. Maar het is en blijft de WNBA, hé."

Met Indiana Fever behoort ze niet meteen tot de eindfavorieten voor de titel. "Het is van 2016 geleden dat ze zich nog eens geplaatst hebben voor de play-offs, dus veel kans worden ze niet toegedicht. Maar we willen dit jaar gaan voor een stunt."

"Hopelijk kan ik mijn steentje bijdragen, maar als dat niet zo is en ik zit vaak op de bank. Dan is dat ook maar zo. Ik zal hier als speler enorm veel bijleren. Dat staat vast."