Emma Meesseman ziet enkele belangrijke ploegmaats passen voor heropstart WNBA: "Vechten voor iets dat groter is dan mezelf en basketbal"

Emma Meesseman is klaar voor de heropstart van het WNBA, maar niet iedereen zal de heropstart aanvatten.

Zo ziet Meesseman ploegmaats Cloud en Sanders afhaken. Cloud wil zich actiever inzetten voor 'Black Lives Matter'. “Dit is een van de moeilijkste beslissingen die ik al heb genomen, maar ik ga het volgende seizoen overslaan. Deze beslissing is genomen omdat ik meer ben dan een atleet", geeft ze aan op haar sociale media.

"Ik heb een verantwoordelijkheid naar mezelf, mijn gemeenschap en mijn toekomstige kinderen toe om te vechten voor iets dat groter is dan mezelf en het basketbal. Ik ga dan ook op de voorlinie blijven vechten voor sociale hervormingen. Want tot black lives matter, all lives can’t matter.”

Ook Sanders zal er dus niet bij zijn. Zij verkiest de gezondheid en de veiligheid van haar familie boven een terugkeer naar het basketbalveld. Ook Renee Montgomery van Atlanta Dream en Jonquel Jones van Connecticut Sun beslisten om het seizoen niet te beginnen. Net als Clouds focussen zij zich op de 'Black Lives Matter'-beweging.

De WNBA heeft al laten weten dat het speelsters hun volledig recht is om dit seizoen over te slaan, gezien de situatie.