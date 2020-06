Roel Moors en Bamberg gaan na één seizoen al uit elkaar

Roel Moors zal volgend seizoen geen coach meer zijn van het Duitse Bamberg.

De voormalige coach van het jaar in 2015 en 2019 was nog maar sinds dit seizoen actief bij de Duitse club, maar kende geen indrukwekkend seizoen. In de Champions League kwam hij niet verder dan de groepsfase, in de Duitse beker werd Bamber in de halve finale uitgeschakeld en ook in de Duitse competite haalde hij het einde van de play-offs niet.

Voor de 41-jarige Moors is het nu afwachten waar hij volgend seizoen aan de slag gaat. De ex-coach van de Giants heeft zich nog niet uitgelaten over een mogelijke terugkeer naar België.