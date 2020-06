Thomas Akyazili blijft nog een jaartje langer in Turkije

Thomas Akyazili is gelukkig in Turkije. De guard doet er dan ook nog een jaartje bij.

Thomas Akyazili blijft ook volgend seizoen actief voor Bahcesehir. De 23-jarige guard kende een uitstekend seizoen met de Turkse club en beide partijen zijn tot een overeenkomst gekomen om het contract met een jaar te verlengen.

“Ik verlengde voor één seizoen en begin in september aan mijn tweede campagne bij Bahcesehir. Afgelopen seizoen kwalificeerden we ons voor de halve finale van de FIBA Europe Cup. Door de corona-crisis konden we jammer genoeg het seizoen niet afwerken."

Akyazili hoopt daarin zijn ex-club graag tegen te komen. "Nu gaan we deelnemen aan de EuroCup. Ja, ook Antwerp Giants komt uit in deze sterke Europese beker. De loting is op 10 juli en hopelijk zitten we in dezelfde poule. Een dubbele ontmoeting met mijn ex-club en een trip naar Antwerpen zie ik wel zitten. In juli is er nu nog het SummerCamp met de Belgian Lions en dan keer ik terug naar Istanbul voor de voorbereiding op het nieuwe seizoen,” wist Akyazili te vertellen aan Gazet van Antwerpen.