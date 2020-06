Het houdt maar niet op: ook NBA-ster heeft corona na contact met fel bekritiseerde Novak Djokovic

De door Novak Djokovic georganiseerde Adria Tour in het tennis heeft nu ook de basketbalwereld getroffen. Verschillende atleten die deelnamen aan het toernooi of in contact kwamen met deelnemers hebben inmiddels het coronavirus opgelopen. Zo ook Nikola Jokic.

Servische media bevestigen dat Jokic vorige week een positieve coronatest heeft afgelegd. Jokic had op vrijdag 12 juni samen met Novak Djokovic een basketbalwedstrijd bijgewoond in Belgrado. Bij Djokovic is ondertussen ook het coronavirus vastgesteld.

Op de demonstratietoernooien die Djokovic organiseerde werden geen coronamaatregelen in acht genomen en ondertussen hebben verschillende betrokkenen het virus opgelopen. Jokic is in de NBA de sterkhouder van de Denver Nuggets, de ploeg die voor het stilleggen van de competitie derde stond in de Western Conference.

GEEN SYMPTOMEN

Jokic was van plan om vorige week al terug te reizen naar de VS, maar door zijn positieve test kon daar nog geen sprake van zijn. Wellicht krijgt de center toch goedkeuring om naar Amerika af te reizen omdat hij geen symptomen vertoont. Zo kan hij er toch bij zijn wanneer de NBA eind juli in Disney World hervat.