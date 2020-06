Julie Vanloo is opnieuw Belgian Cat en nu heeft ze nog meer goed nieuws gekregen: ze gaat aan de slag in de Spaanse competitie

Julie Vanloo beleeft enkele mooie dagen. Ze kreeg namelijk te horen dat ze opnieuw voor de Belgische nationale ploeg zal uitkomen. Vandaag raakte ook het nieuws bekend dat Vanloo in de Spaanse competitie aan de slag kan. Ze gaat bij Zaragoza spelen.

Julie Vanloo speelde het voorbije seizoen in Australië, bij Townsville Fire en daarna speelde ze nog even Lulea in Zweden. "Ik wilde wel in Zweden blijven, maar door de coronacrisis was er minder budget", aldus Vanloo bij Sporza.

Nu gaat ze aan de slag bij Zaragoza in de Spaanse competitie. "Via mijn nieuwe manager ben ik bij Zaragoza geraakt. Daar is het budget dubbel zo groot als Lulea", legde Vanloo uit. Het zijn mooie dagen voor Vanloo, want enkele dagen geleden kreeg de Belgische speelster al goed nieuws. Ze is opnieuw een Belgian Cat.