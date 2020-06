NBA-legende gaat met pensioen

Opvallend nieuws uit de basketbalwereld. Vince Carter, een NBA-legende, gaat op 43-jarige leeftijd met pensioen. Carter heeft in 4 verschillende decennia in de NBA gespeeld, een zeer knappe statistiek.

VInce Carter heeft al een zeer mooie carrière achter de rug. Hij speelde in het verleden voor de New Jersey Nets, Orlando Magic, Phoenix Suns, Dallas Mavericks, Memphis Grizzlies, Sacramento Kings en Toronto Raptors. Nu is hij nog aan de slag bij de Atlanta Hawks, maar daar komt dus verandering in.

De 43-jarige Carter gaat namelijk met pensioen. Dit seizoen heeft een knappe statistiek op zijn naam gezet, want hij speelde in 4 verschillende decennia in de NBA (1990-2000, 2000-2010, 2010-2020, 2020-...).