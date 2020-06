NBA zal volgende maand heropstarten, maar vijf spelers hebben positief getest op het coronavirus

Volgende maand zou de NBA normaal gezien moeten heropstarten, maar ze zijn in de competitie nog niet van het coronavirus verlost. Zo hebben vijf spelers positief getest op het virus.

Eerder raakte het nieuws bekend dat Nikola Jokic, de center van de Denver Nuggets, positief had getest op het coronavirus nadat hij in contact was geweest met Novak Djokovic, de nummer één van de wereld in het tennis.

Nu zijn er nog vier andere NBA-spelers die positief hebben getest op het virus. Volgens Het Laatste Nieuws zijn er met Alex Len, Jabari Parker en Buddy Hield drie spelers van de Sacramento Kings bij en ook Malcolm Brogdon van de Indiana Pacers is besmet.