Valencia en Sam Van Rossom met anderhalf been in de halve finales van de play-offs in de Spaanse competitie

In de Spaanse ACB Liga Endesa doet Sam Van Rossom het goed. De kans is namelijk groot dat hij met Valencia de halve finales van de play-offs zal halen. Ze haalden al 3 op 4 in hun poule.

Volgens Het Nieuwsblad wordt de Spaanse competitie op een speciale manier afgewerkt. Zo is het een toernooi met de top 10 van de competitie. Ze zijn ingedeeld in verschillende groepen en Sam Van Rossom zit met Valencia in groep B.

De Spaanse club doet het niet slecht, want ze wonnen al 3 van de 4 wedstrijden. Daardoor staan ze met anderhalf been in de halve finales van de play-offs. Van Rossom speelde op de vierde speeldag zijn 300ste partij in de ACB Liga Endesa. Valencia won met 94-90 van Burgos en Van Rossom was goed voor 12 punten en 7 assists.