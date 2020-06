🎥 Dunkspecialist Carter was als enige speler ooit vier decennia lang dé man van het spektakel

Een man die in het hart zit van vele sportfans houdt het voor bekeken. Vince Carter mag dan geen enkele keer kampioen geworden zijn, hij heeft wel geschiedenis geschreven in de NBA. Door zijn manier van spelen en de vele jaren dat hij het volhield.

Vince Carter gaat het seizoen dus niet meer uitspelen bij Atlanta en zet met onmiddellijke ingang een punt achter een carrière. Een carrière die maar liefst 22 jaar duurde. En zowaar vier(!) decennia. Wie kan dat nog zeggen? Geen enkele andere speler in de geschiedenis van de NBA.

Het begon voor Carter immers bij de Toronto Raptors in 1998. Ook de jaren '90 maakte de shooting guard/small forward dus nog net mee. Dan kwamen de jaren 2000. Na zijn vertrek bij Toronto kwam Carter uit voor New Jersey. Een ruil zorgde ervoor dat hij bij Orlando het jaar 2010 inging.

Carter schopte het met de Magic tot de Eastern Conference Finals, het verst dat hij ooit met een ploeg geraakte in de play-offs. Er volgden nog periodes bij Phoenix, Dallas, Memphis en Sacramento, vooraleer in augustus 2018 bij Atlanta te tekenen. Hij ging nog door tot 2020, waardoor zijn loopbaan dus nog net een vierde decennia meemaakte. Zijn laatste wedstrijd speelde hij op 11 maart tegen New York Knicks.

Door zo lang te blijven meedraaien, oefende hij al een enorme impact uit op de NBA. Maar het meest deed hij dat door zijn atletisch vermogen. Zelfs op oudere leeftijd verbaasde hij daarmee en kon hij nog heel wat straffere toeren uithalen dan de jonge garde. Vince Carter mag immers beschouwd worden als één van de beste dunkers aller tijden.

Door zijn fantastische dunks was hij keer op keer de smaakmaker bij uitstek. Hij heeft er zijn bijnamen 'Vinsanity' en 'Air Canada' aan te danken. Ook in de Slam Dunk Contest was het steevast naar hem uitkijken. in 2000 wist hij die competitie in het All Star-weekend ook te winnen.

Carter werd in totaal ook acht keer geselecteerd voor het All Star-Game. Acht keer op rij zelfs, van 2000 tot 2007, duidelijk zijn beste periode. In het jaar 2000 had hij ook al zijn grootste verwezenlijking beet. Carter hielp Team USA op de Spelen van Sidney aan olympisch goud. En of hij de basketballiefhebber zal bij blijven. Een speler als hem zien we niet snel meer op het terrein.