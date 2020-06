Emma Meesseman ziet trip naar de VS uitgesteld: "Niets te zien met corona of travel ban"

Dat kan er nog wel bij voor Emma Meesseman. De beste basketbalspeelster van België had gehoopt nu al in de Verenigde Staten te zitten voor de start van het WNBA-seizoen. Dat liep echter mis door... een spelfout in haar naam op het vliegticket.

Doordat haar naam verkeerd op het ticket stond, moet ze dus nog langer dan verwacht in België blijven. Wel een heel aparte manier om je vlucht te moeten missen. "Niets te zien met corona of een travel ban, maar wel met een aartsmoeilijke familienaam", kan Meesseman er op Twitter nog wel mee lachen. 😅 niets te zien met Corona of een travel ban, maar met een aartsmoeilijke familienaam. #CheckMyPinnedTweet https://t.co/r1ypfgQoz4 — Emma Meesseman (@EmmaMeesseman) June 25, 2020 In een andere tweet verwijst ze naar een fragment van het Eén-programma Blokken, waarin ook al wat te doen was over haar naam. "Merci, man van de jury van Blokken." Meesseman hoopt om dit weekend alsnog in de Verenigde Staten te geraken. Eind juli gaat de WNBA van start. Voilà, laat het nu voor eens en altijd gezegd zijn, mijn naam is zo en niet anderd geschreven! 😂 merci man van de jury van #Blokken pic.twitter.com/RX0EMQIUIn — Emma Meesseman (@EmmaMeesseman) November 11, 2016