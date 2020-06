Tim Lambrecht tekent voor drie seizoenen bij Spirou Charleroi

Tim Lambrecht keert niet terug naar Oostende. De power forward tekent voor drie seizoen bij Spirou Charleroi.

Lambrecht kiest niet alleen voor Charleroi, maar ook voor een hereniging met zijn broer Sam Lambrecht en coach Sam Rotsaert. De twee waren van doorslaggevend belang in zin beslissing om voor de Waalse basketbalploeg te kiezen.

“In de keuze voor Charleroi laat ik me natuurlijk voor een deel leiden door coach Sam Rotsaert. Hij vormt een groot pluspunt. Charleroi bood me trouwens een contract van drie jaar aan en wou de buy-out aan Oostende betalen. Bij Oostende had ik immers nog een contract van één jaar. Dat zijn beslissende factoren. Maar natuurlijk is het ook aangenaam dat ik volgend seizoen opnieuw samen met mijn broer Sam in dezelfde ploeg kan spelen”

Bij Charleroi lopen er met Khalid Boukichou Noah Fogang, Tim Lambrecht en Noé Botuli nog enkele ex-spelers van Oostende rond.