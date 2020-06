OFFICIEEL: de NBA gaat eind juli hervatten in Disney World achter gesloten deuren

Basketfans hebben weer iets om naar uit te kijken: het grootste basketspektakel ter wereld, de NBA, kan binnenkort weer hervatten. De fans zullen het wel thuis vanuit hun zetel moeten bekijken, want er zal geen publiek toegelaten zijn. De NBA hervat op 30 juli.

Het zat al enige tijd in de pijplijn, maar nu is het ook officieel: op 30 juli gaat de NBA weer van start in Disney World. Heel het NBA-circus trekt dus naar Florida. Opvallend is dat in die staat de besmettingen sinds enkele weken opnieuw de hoogte ingaan.

Overigens hebben ook zestien NBA-spelers positief getest op het coronavirus. Zij moeten in quarantaine gaan. Niet alle ploegen zullen trouwens deelnemen aan het tweede deel van het seizoen. Voor acht teams zit het er al op. De andere 22 spelen wel verder.

BARRAGES

Dat betekent automatisch dat het reguliere seizoen ingekort wordt. De 22 ploegen werken elk nog acht matchen af. Dan zullen ze er ongeveer een negental minder gespeeld hebben als in een normale competitie. Mogelijk volgen er barrages om in elke Conference de nummer acht aan te duiden. Nadien volgen de play-offs, met zoals altijd de beste acht teams uit de Eastern en Western Conference.