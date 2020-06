Sam Van Rossom nog altijd in de race om de Spaanse titel en bereikt met zijn ploeg de halve finales

Sam Van Rossom is één van de weinige Belgische topatleten die momenteel wedstrijd na wedstrijd strijd voert op het hoogste niveau. In België is er geen basket meer dit seizoen en in de VS is het ook nog geduld oefenen, maar in Spanje is de race naar de titel volop ingezet.

Van Rossom behoort met zijn ploeg Valencia ook nog tot de kanshebbers. Het team van onze landgenoot heeft de laatste vier bereikt. Het ticket voor de halve finales moest verdiend worden in een groepsfase. Valencia won vier van zijn vijf wedstrijden. In de meest recente wedstrijd was een ploeg van een andere Belg de tegenstander. Manu Lecomte en Gran Canaria kwamen op bezoek. Er stond echter geen maat op Valencia, dat won met 97-81. Van Rossom scoorde 8 punten, Lecomte kreeg 5 punten achter zijn naam. Valencia was na deze zege zeker van groepswinst. BASKONIA VOLGENDE TEGENSTANDER Het mag dus nog dromen van de titel en geeft in de halve finales Baskonia partij. De andere halve finale gaat tussen Barcelona en Burgos. Ook in ons land viel overigens basketnieuws te rapen. De Belgische beker krijgt een nieuw format, met zes tweede en/of derdeklassers die samen met tien eersteklassers in vier poules van vier belanden. De beste twee van elke groep stoten door naar de kwartfinales.