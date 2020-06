Drukke transferperiode voor de Leuven Bears: de club heeft twee spelers, waaronder Belgisch jeugdinternational, binnengehaald

De Leuven Bears willen zich tonen volgend seizoen en daarom zijn ze aan het zoeken naar enkele nieuwe spelers. Ze hebben nu twee nieuwe spelers kunnen binnenhalen, want Ziga Fifolt en Thibault Vanderhaegen trekken naar Leuven.

Volgens Het Nieuwsblad is Ziga Fifolt een Sloveense center van 2m11. Hij speelde in zijn thuisland bij KRKA Novo Mesto en daar was hij gemiddeld goed voor 4 punten en 3 rebounds.

Ook de Belg Thibault Vanderhaegen zal voor de Leuven Bears spelen volgend seizoen. Vanderhaegen was in Nederland aan de slag bij Den Helder. Hij scoorde daar het voorbije seizoen gemiddeld 13 punten. Hij speelde in het verleden bij de jeugd van Filou Oostende en hij is een Belgisch jeugdinternational.