Sterke Sam Van Rossom mag niet om de titel spelen: pijnlijke afloop in eigen huis

Aan Sam Van Rossom zelf heeft het zeker niet gelegen, maar de Belgische basketbalspeler en zijn ploeg Valencia zullen geen kampioen van Spanje worden. Het thuisvoordeel heeft net geen ticket voor de finale opgeleverd. Die gaat tussen Barcelona en Baskonia.

Een play-offtoernooi achter gesloten in Valencia moet de nieuwe Spaanse kampioen aanduiden. Valencia zat ook bij de laatste vier en speelde tegen Baskonia met een plek in de finale als inzet. Sam Van Rossom nam volop zijn verantwoordelijkheid en was met 14 punten topschutter van zijn team.

DRAGIC DE HELD VAN BASKONIA

Ook bij de tegenstander liep wel wat scorend vermogen rond. Zo maakte Zoran Dragic, vroeger in de NBA actief bij Phoenix en Miami, 21 punten. Het werd een spannende partij, met miniem verschil. Valencia verloor met 73-75 en bleef zo met een kater achter. Een tegenvaller ook voor onze Belgian Lion.

Baskonia treft in de finale dus Barcelona, dat de andere halve finale overtuigend naar zijn hand zette. Barcelona klopte San Pablo Burgos met 98-84.