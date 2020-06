Komt heropstart NBA in gevaar? Opnieuw spelers besmet

In Amerika is het coronavirus nog lang niet gaan liggen. De USA is nog steeds een van de meest besmette landen ter wereld. Sinds gisterenavond zijn daar ook twee NBA-spelers bijgekomen.

Het gaat om twee spelers van de Brooklyn Nets: DeAndre Jordan en Spencer Dinwiddie. Jordan zette het nieuws zelf op zijn Twitter. "Ik ben er gisterenavond achter gekomen dat ik positief getest heb op COVID-19. Daardoor zal ik niet naar Orlando afreizen om me voor te bereiden op het nieuwe seizoen", klinkt het. Heropstart uitstellen? De NBA hervat normaal gezien vanaf 30 juli vanuit Disney World Orlando. Maar als er elke week bevestigde gevallen bijkomen, zal het lastig worden voor de organisatie. Adam Silver, CEO van de NBA, liet al weten dat de datum opgeschoven kan worden als het coronavirus zich verder zal verspreiden onder de spelers.