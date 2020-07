Zit er een Red Flame in Belgian Cat Julie Vanloo? "Dat is mijn droom"

Julie Vanloo is een uitzonderlijk sportief talent op vlak van balsporten. Ze is niet alleen een fantastische basketbalspeelster, maar kan ook nog eens uitzonderlijk goed voetballen.

Julie Vanloo was dinsdagmiddag te gast bij radiozender MNM en vertelde daar over haar voetbaltalenten. "Als er een basketbal en een voetbal voor mij op de grond zouden liggen, grijp ik naar de voetbal en begin ik te jongleren", wist ze te vertellen.

Red Flame?

En ze is ook nog eens ambitieus op vlak van voetbal. "Het is een droom om voor de Red Flames te voetballen, ik zou heel graag op het hoogste niveau spelen. Het voetbal boeit me gewoon enorm veel. Ik volg het Engelse en Spaanse voetbal op de voet", aldus Vanloo.

Vanloo is een fervente supporter van Club Brugge, waar ze ook een abonnement heeft. Misschien kan ze eens in het Jan Breydelstadion aankloppen om eens mee te trainen.