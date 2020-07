NBA-start nog wat meer gehypothekeerd: derde uit Western Conference stopt met trainen na nieuwe besmettingen

Het hoge aantal positieve testen bij NBA-spelers wierp al een donker licht over de plannen om de competitie eind juli weer op te starten. De situatie is inmiddels nog moeilijker geworden. Eén van de 22 teams die in Florida in actie moet komen heeft nu de trainingen stopgezet.

Denver Nuggets heeft het voorbije weekend al zijn 35 spelers, de trainers en andere leden van de sportieve cel getest op het coronavirus. Twee van deze mensen hebben positief getest. Om privacyredenen worden hun namen nog geheim gehouden. MALONE EN JOKIC AL POSITIEF In elk geval heeft Denver besloten om de deuren van zijn trainingscomplex dicht te houden en voorlopig geen trainingen meer zal organiseren. Eerder legden spelers Michael Malone en Nikola Jokic overigens al een positieve test af. Afwachten maar welke impact dit heeft op de verdere afwerking van het seizoen voor Denver. In principe speelt het op 1 augustus zijn volgende match tegen Miami. Denver staat derde in de Western Conference, na de LA Lakers en LA Clippers. Na de regulliere competitie zouden de Nuggets dus naar alle waarschijnlijkheid ook nog moeten aantreden in de play-offs.