Lakers willen spelerstekort opvangen door ex-kampioen uit pensioen te halen

Niet alleen het wielrennen en het voetbal, ook de NBA wil heropstarten na een coronabreak. Ondanks een tweede piek in de VS, maken de ploegen zich klaar om opnieuw te spelen. Maar: elke speler mag voor zichzelf uitmaken of ze nog willen spelen.

En bij de Lakers hebben twee spelers aangegeven dat ze niet willen spelen. Guard Avery Bradley blijft liever bij zijn familie tijdens de coronapandemie en center Dwight Howard vindt basketbal en entertainment nu niet aan de orde. "Ik zou niets liever willen dan een eerste keer NBA-kampioen worden, maar er is nooit een beter tijdstip geweest om ons te concentreren op ons gezin en familie", wijst hij op de coronapandemie en de recente racistische problemen in Amerika. JR Smith als vervanger Daarom hebben de LA Lakers contact opgenomen met JR Smith. De Amerikaan speelde vorig seizoen zijn laatste NBA-wedstrijd en was eigenlijk op pensioen gegaan, maar keert nu terug om de Lakers en ex-ploegmaat LeBron James te helpen. Smith en James werden in 2016 NBA-kampioen bij de Cleveland Cavaliers. "We weten dat JR ons kan helpen, hij heeft in zijn carrière al genoeg bewezen", klinkt het vanuit LA.