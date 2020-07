Basketbal: Twee nieuwe spelers voor Brussels

Ook bij Brussels zitten ze niet stil met het oog op volgend seizoen. Met Thomas Massamba en Ryan Richardson hebben ze namelijk twee nieuwe spelers binnengehaald. Zo lijkt Brussels klaar voor het nieuwe seizoen.

Thomas Massamba is een 35-jarige guard en ook de 29-jarige Richardson komt Brussels versterken. Massamba is een bekende naam, want hij is ook Zweeds international. Vooral zijn ervaring zou wel eens van goudwaarde kunnen worden voor het team.